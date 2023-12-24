الأحد ،

نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، عن تعازي حكومته في مقتل 10 جنود إسرائيليين خلال العمليات العسكرية في غزة، السبت.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في الهجوم البري على غزة إلى 153، ويأتي ذلك في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها.

وقال نتنياهو: "هذا صباح صعب، بعد يوم صعب للغاية من القتال في غزة".

وأضاف: "الحرب تكلفنا ثمنا باهظا للغاية، ولكن ليس لدينا خيار سوى مواصلة القتال".

وأردف نتنياهو: "نحن مستمرون بكل قوة، حتى النهاية، حتى النصر، حتى نحقق جميع أهدافنا: تدمير حماس، وعودة رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا لدولة إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية تعتمد على التقييمات الخاصة لتلك العمليات، ولا تتأثر بالولايات المتحدة أو دول أخرى.

وأوضح نتنياهو: "لقد رأيت تقارير خاطئة تفيد بأن الولايات المتحدة منعتنا وتمنعنا من اتخاذ إجراءات عملياتية في المنطقة، وهذا غير صحيح. إسرائيل دولة ذات سيادة".

وأكد نتنياهو للصحفيين في بداية اجتماع حكومي: "قراراتنا في الحرب تستند الى اعتباراتنا العملياتية".