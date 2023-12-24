نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، أنها ضبطت عصابة لتجارة المخدرات وحياة الأسلحة، وصفتها بأنها "أحد أخطر البؤر الإجرامية"، إذ بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن التي ردت فقتلت 7 منهم، واعتقلت الآخرين.

وقالت الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متاجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تضم 11 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، سبق الحكم على عدد منهم في قضايا سلاح ناري ومخدرات".

وأضافت الوزارة المصرية في منشورها أنهم "اتخذوا من منطقة زراعية متاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي".

وأوضحت الداخلية المصرية: "عقب استهدافهم، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع 7 منهم وضبط الآخرين، وعُثر بحوزتهم على 5 كيلو غرامات من مخدر الحشيش، و20 كيلوغراما من مخدر البانجو، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و3 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، و3 دراجات نارية، و2 مركبة (توك توك) بدون لوحات معدنية"، بحسب المنشور.

وختمت وزارة الداخلية المصرية بتأكيدها أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".