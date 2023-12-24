دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل حدًا بجانية من بنغلاديش في منطقة حائل، بعد ثبوت اتهامها بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدمت ليبي ليبي أختر، بنغلاديشية الجنسية، على قتل عودة بن عليان بن علي الشمري، سعودي الجنسية، بغرض السرقة، وذلك بسكب مادة بترولية حول فراشه وإشعال النار فيه أثناء نومه، مما أدى إلى وفاته"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة، صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نُسب إليها، ولأن ما أقدمت عليـه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلتها، حيث قتلته في بيته وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتلها حدًا لقتلها المجني عليه غيلة، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية، ليبي ليبي أختر، بنغلاديشية الجنسية، الأحد 11/ 6/ 1445هجرية، الموافق 24/ 12/ 2023 ميلادية بمنطقة حائل"، حسبما أوردت وكالة "واس".