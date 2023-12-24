نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ضبطت 25 شخصا في 16 قضية، بتهمة ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مقابل المال.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء السبت، إنه "استمرارا لتوجيه الضربات ضد أوكار الرذيلة ومروجيها، تم ضبط (25) شخصاً في (16) قضية، بتهمة (ممارسة الرذيلة) ومخالفة الآداب العامة، مقابل مبالغ مالية بمختلف المناطق".

وأضافت الوزارة في منشورها: "استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 25 شخصا بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة)، وتأجير الشقق المفروشة بأجر يومي في مختلف محافظات البلاد".

وختمت الوزارة منشورها قائلة إنه "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة لأوجه المتهمين المقبوض عليهم في مجموعات، وأرفقتها بمنشورها.