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بابا الفاتيكان يدعو للتفكير في الذين يعانون بسبب الحرب في غزة وإسرائيل وأوكرانيا

الشرق الأوسط
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البابا يدعو للتفكير في الذين يعانون بسبب الحرب في غزة وإسرائيل وأوكرانيا
Credit: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images

(CNN)-- طلب البابا فرنسيس، الأحد، من المسيحيين أن يفكروا في الذين يعانون في عيد الميلاد بسبب الحرب، في إشارة إلى أولئك الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل وأوكرانيا.

وقال البابا بعد أن ترأس صلاة التبشير الملائكي من ساحة القديس بطرس، الأحد: "دعونا نكون بالقرب من إخوتنا وأخواتنا الذين يعانون بسبب الحرب".

وأضاف: "دعونا نفكر في فلسطين وإسرائيل وأوكرانيا".

وقال: "دعونا نفكر أيضًا في الذين يعانون بسبب البؤس والجوع والعبودية".

وجاءت تصريحات البابا فرنسيس عشية عيد الميلاد، حيث ترأس صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس.

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