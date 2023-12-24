السفير السوري لدى السعودية يقدم نسخة من أوراق اعتماده

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نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، أن السفير السوري المعين لدى المملكة العربية السعودية، قدم أوراق اعتماده بمقر الوزارة.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نيابة عن وزير الخارجية السعودي، تسلم وكيل الوزارة لشؤون المراسم، عبدالمجيد السماري نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية المعيّن لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان".

ونشرت الوزارة صورة للسفير السوري وهو يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمسؤول السعودي، وأرفقتها بالمنشور.

وكانت السعودية وسوريا أعلنتا في 9 مايو/ أيار 2023، استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين في البلدين، بعد أيام من عودة دمشق إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

وكان سوسان أدى في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري اليمين القانونية أمام الرئيس السوري، بشار الأسد سفيراً لبلاده لدى السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".