نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قٌتل قائد عسكري بارز في الحرس الثوري الإيراني جراء "هجوم صهيوني" على ضواحي العاصمة السورية، الاثنين.

وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل رضي موسوي، وفقا لبيان دائرة العلاقات العامة للحرس، نشرته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "النظام الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن هذه الجريمة دون أدنى شك"، حسب البيان.

وعرّفت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية موسوي باعتباره "أحد كبار قادة الحرس الثوري"، قائلة إنه قٌتل في سوريا، الاثنين، "خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق".

وأشارت الوكالة إلى أن موسوي يعتبر "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الشهيد الجنرال الحاج قاسم سليماني".

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نفس الأنباء.

كانت وسائل إعلام سورية محلية أفادت بسماع دوي انفجارات، وأن القصف حدث قرب إحدى المزارع في منطقة السيدة زينب، وسط تصاعد أعمدة الدخان، حسبما أظهرت لقطات مصورة منسوبة للحدث.

يأتي هذا في وقت لم يصدر تعليق سوري رسمي على الحادثة. واتهمت السلطات السورية إسرائيل بالقيام بقصف متكرر في نطاق دمشق، زادت وتيرته مع الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.