دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأحد، تنفيذ حُكم القتل بجانيين بعد محاكمتهما وثبوت اتهامهما بقتل مواطنين آخرين في قضيتين منفصلتين بمنطقة الرياض، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، الأحد: "أقدم صلاح بن مصلح بن محمد العازمي، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، نوال بنت أحمد بن عمر طيب، سعودية الجنسية، بنحرها بسكين مما أدى إلى وفاتها، وإخفاء جثمانها، بسبب خلاف بينهما"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأردفت الوزارة قائلة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ونظراً لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته وعدم مراعاة لما بينهما من ولد وعشرة، وما تبعها من محاولة إخفائه للجثمان وآثار الجريمة، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم، الأحد، في منطقة الرياض"، طبقا لوكالة "واس".

وفي بيان آخر، ذكرت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم مشعل بن حسين بن محمد مبقوم، سعودي الجنسية، على قتل مشعل بن إبراهيم بن محمد الدوسري، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما، وتعاطي الحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر".

وأضافت الوزارة في البيان أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم، الأحد، في منطقة الرياض".