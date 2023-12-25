السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في اليمن

نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن ترحيبها ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأكد بيان للخارجية السعودية دعم المملكة لمساع التوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للأزمة في اليمن.

كان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن، السبت، توصل الأطراف المتحاربة إلى اتفاق يقضي بوقف جديد لإطلاق النار والبدء في عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، بعد سلسلة من المفاوضات في السعودية وسلطنة عُمان.

مرّت الأزمة في اليمن بالعديد من المحطات، وعرفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. وفي عام 2015، قادت السعودية تحالفًا عسكريًا ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بعد استيلائها على مساحات شائعة من البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء، وطرد حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور إلى عدن.