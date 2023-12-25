نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، مساء الأحد، القبض على 6 مقيمين من الجنسية السورية، لقيامهم بسرقة مركبات واستخدامها في حوادث سطو استهدفت منازل ومحلات واستراحات في منطقة الرياض.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض قبضت على 6 مقيمين من الجنسية السورية، لسرقتهم مركبات واستخدامها في حوادث سطو".

وأوضح منشور الأمن العام السعودي أن "المعتقلين سطوا على منازل ومحال واستراحات ومبان قيد الإنشاء، واستولوا على ما تحويه من مبالغ مالية نقدية ومقتنيات شخصية وأجهزة إليكترونية".

وختم الأمن العام السعودي منشوره قائلا إنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورا للمعتقلين الستة دون أن تظهر وجوههم، وأرفقها بمنشوره.