نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص، بحوزته سلاح آلي وإطلاق عيار منه لترهيب سيدات، يحاولن إخراجه من المنزل في محافظة قنا بصعيد مصر.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية مقطع الفيديو للحادث على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وقالت الوزارة في مقطع الفيديو إنه "باستدعاء صاحبة المنزل، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، قررت بتضررها من عاملين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما باقتحام منزلها وقيام أحدهما بإطلاق عيار ناري".

وأضافت الداخلية المصرية: و"عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما سلاح ناري (بندقية آلية)".

وأردفت الوزارة قائلة: "وبمواجهتهما، أقر أحدهما بأنها استعانت به للتواجد في المنزل نظير مبلغ مالي، لوجود خلافات بينها وبين أحد أقاربها، خشية قيام الأخير بالاستيلاء على منزلها لعدم تواجدها به".

وأوضحت الداخلية المصرية في منشورها أنه "حال مطابتها له بإخلاء المنزل، رفض وقام بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها".

وختمت الوزارة منشورها قائلة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرض كافة الأطراف على النيابة العامة".