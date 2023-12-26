داخلية السعودية تعلن إعدام العامري قصاصا.. وتكشف كيف قتل الشمراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي آخر، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم حامد بن أحمد بن دوس العامري، سعودي الجنسية، على قتل، حمد بن أحمد بن غصاب الشمراني، سعودي الجنسية، بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصًا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه"، طبقا لوكالة "واس".

وختمت الوزارة قائلة: "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، حامد بن أحمد بن دوس العامري، سعودي الجنسية، الاثنين، 12/ 6/ 1445هجرية، الموافق 25/ 12/ 2023 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة".