وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره العراقي مصير مواطن اختفى في الأنبار

نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، حول مصير مواطن كويتي اختفى في محافظة الأنبار.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن وزير خارجية العراق "أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن"، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا، وعلى أعلى المستويات، تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء".

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية الكويتي أن "الوزارة تتابع مع سفارة دولة الكويت لدى العراق، ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته"، بحسب بيان الوزارة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" في بيان، أن "الوزيرين ناقشا خلال الاتصال ملابسات تعرض مواطن كويتيّ إلى اعتداء في محافظة الأنبار".

وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية الكويتي أعرب عن شكره وتقديره لجهود السلطات العراقيَّة لمعرفة مصير المواطن الكويتي وضمان سلامته".

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر أمني عراقي بمحاولة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش"، اختطاف مواطن كويتي.