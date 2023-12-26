داخلية الكويت تكشف إجراءاتها بشأن واقعة التعدي على رجال الأمن

نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، عن الإجراءات التي اتخذتها بحق أطراف واقعة التعدي على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم، والقضايا الموجهة لهم، حيث أعلنت أنه تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق.

وقالت الوزارة الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إلحاقا للبيان السابق لوزارة الداخلية بشأن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، تفيد وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم".

وأضافت الوزارة في المنشور أن تلك القضايا تشمل "تعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل، إهانة موظف عام، وإساءة استخدام هاتف (تصوير)".

وأردفت الوزارة قائلة: "حيث تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة إلى كراج حجز المرور".

وختمت الوزارة بقولها: "وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن".

وجرى تداول مقطع فيديو أظهر لحظة حدوث اشتباكات بالأيدي بين رجل أمن وشاب وامرأة.