مصدر يكشف لـCNN عن زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى أمريكا متعلقة بغزة

نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال المصدر، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يجتمع أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مسؤولي إدارة الأمريكية، الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن رون ديرمر، الذي يعتبر أحد أقرب المقربين لنتنياهو، من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة.

وديرمر عضو في حكومة الحرب الإسرائيلية وعمل في السابق لسنوات سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة في عهد نتنياهو.

وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى ابتعاد إسرائيل عن الحرب التي تشنها منذ ما يقرب من 3 أشهر في غزة.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، لشبكة CNN، إنه ليس لديهم أي اجتماعات للإعلان عنها "في هذا الوقت".

وذكر البيت الأبيض للصحفيين، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها ستنتقل إلى عمليات أقل كثافة، على الرغم من أن الإدارة لم تضع جدولا زمنيا محددا لهذه العملية.

وقال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN في وقت سابق، إنهم يتوقعون أن تحول إسرائيل تكتيكاتها إلى عمليات أكثر كثافة بحلول يناير/ كانون الثاني.

ومن المتوقع أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأعضاء في الكونغرس، وفقا لموقع أكسيوس، الذي كان أول من أورد عن الاجتماعات.

وأعلن نتنياهو، الاثنين، في بيان، أن الحرب في غزة "لا تزال معركة طويلة وليست قريبة من النهاية"، أن بلاده "ستعمل على توسيع القتال".