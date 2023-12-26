أمريكا تعلن شن ضربات على منشآت تستخدمها "كتائب حزب الله" في العراق

الشرق الأوسط
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أمريكا تعلن شن ضربات على منشآت تستخدمها "كتائب حزب الله" في العراق
صورة أرشيفية لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستنCredit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

(CNN)--  أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الثلاثاء، شن القوات الأمريكية ضربات على 3 منشآت تستخدمها "كتائب حزب الله" والجماعات التابعة لها في العراق.

وأضاف أوستن، في بيان: "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران والجماعات التابعة لها على قاعدة أربيل الجوية أدى إلى إصابة 3 أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة".

وتابع: "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا، ولا توجد أولوية أعلى من ذلك".

وذكر: "بينما لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، فإننا ملتزمون ومستعدون تماما لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا".

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