نشر الأربعاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أكدت الحكومة الإسرائيلية وشركة إنتل خططًا لبناء مصنع لصناعة الرقائق بقيمة 25 مليار دولار في جنوب البلاد، وهو استثمار وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وتوظف شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بالفعل 11700 شخص في إسرائيل، وقد استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في البلاد على مدار الخمسين عامًا الماضية.

وتريد شركة إنتل الآن توسيع مصنعها الحالي لصناعة الرقائق في كريات جات - على بعد حوالي 16 ميلاً شمال شرق غزة - دون أن تردعها هجمات 7 أكتوبر والحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس. وكانت رويترز قد أوردت الخبر في وقت سابق.

وكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في منشور على موقع X، الثلاثاء: "لقد اختارت إنتل الموافقة على استثمار غير مسبوق بقيمة 25 مليار دولار وإنشاء مصنعها الجديد هنا في إسرائيل".

وأضاف أن "هذا الاستثمار يعد بتعزيز فرص العمل عالية الجودة مع زيادة الإنتاجية في المناطق النائية وسيساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإسرائيلي".

وأعلن نتنياهو في البداية عن المصنع الجديد في يونيو، ووصفه بأنه "أكبر استثمار على الإطلاق من قبل شركة عالمية في إسرائيل".

ولم تؤكد شركة إنتل الاستثمار الجديد في ذلك الوقت، مكتفية بالقول إن عملياتها في إسرائيل كانت حاسمة لنجاح الشركة وأن خطط توسيعها كانت مدفوعة بالالتزام بتلبية احتياجات التصنيع المستقبلية.

وأكدت الشركة خطط الاستثمار، الثلاثاء.

وقال المدير العام المشارك لشركة إنتل إسرائيل، دانييل بيناتار، في بيان إن "نمو منشآتنا التصنيعية في كريات جات هو مصدر فخر هائل لموظفينا في إسرائيل، وانعكاس لالتزامهم الثابت بالتميز"، وأضاف أن "الدعم المقدم من الحكومة الإسرائيلية سيمكننا من مواصلة البناء على هذا التميز لضمان بقاء إسرائيل مركزًا عالميًا لتكنولوجيا أشباه الموصلات والمواهب".

وقالت إنتل إن خطة التوسعة لموقع كريات جات ستساعد في تعزيز قدرتها على الحصول على المواد والرقائق حول العالم، تستثمر الشركة بكثافة في محاولة لإعادة تأكيد مكانتها كشركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات وبناء مرونة أكبر في سلاسل التوريد في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وقالت في عام 2022 إنها ستستثمر 20 مليار دولار لبناء منشأتين أمريكيتين جديدتين لصناعة الرقائق، بالإضافة إلى ما يصل إلى 90 مليار دولار في مصانع أوروبية جديدة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لتوسيع محطة كريات جات، على مدار عدة سنوات.

أفادت رويترز نقلا عن بيان الشركة أن إنتل تعهدت بشراء ما قيمته 60 مليار شيكل (16.6 مليار دولار) من السلع والخدمات من الموردين الإسرائيليين على مدى العقد المقبل.

وأضافت الوكالة أن أعمال البناء جارية بالفعل للتحضير لتوسيع الموقع، وتم الانتهاء من جزء كبير من المباني.

تمتلك إنتل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل بما في ذلك كريات جات، منشأة التصنيع الأكثر تقدمًا للشركة.

اشترت إنتل أيضًا شركة Mobileye الإسرائيلية الناشئة في مجال تكنولوجيا مساعدة السائق مقابل 15.3 مليار دولار في عام 2017، قبل طرحها للاكتتاب العام منذ ما يزيد قليلاً عن عام.

وفي فبراير 2022، أعلنت عن خطط لشراء شركة تصنيع الرقائق الإسرائيلية Tower Semiconductor مقابل 5.4 مليار دولار، ولكن تم إلغاء هذه الصفقة في وقت سابق من هذا العام بعد فشلها في الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.