تفاعل على تقرير إسرائيلي يزعم امتلاك "تقديرات" حول مكان يحيى السنوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان" نقلت فيه على لسان مصدر أمني زعمه أن الجيش يملك "تقديرات" عن مكان وجود زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار.

وورد في التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها الرسمي، الثلاثاء: "بحسب مصادر في المؤسسة الأمنية، فإن إسرائيل لديها بالفعل تقديرات حول مكان وجود يحيى السنوار، ومع مرور الوقت، تستنفد القوات الميدانية المعلومات الاستخبارية وتستبعد إمكانية العثور على ممرات قد تقودها إلى قادة حماس".

وتابعت الهيئة في تقريرها: "في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن لرئيس حركة حماس في القطاع، يحيى السنوار خياران رئيسيان: الأول هو ان يترقب أن يحاصر جيش الدفاع المخبأ تحت الأرض الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس، ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل بينما يتخذ من مخطوفين إسرائيليين دروعا بشرية. وعندها قد يطالب السنوار، بتأمين ممر للخروج الى مصر له ولبقية المسؤولين في حماس، ومن هناك الى دولة ثالثة توافق على ايوائهم".

وأضافت: "أما الخيار الثاني فهو انتظار استسلام قيادة حماس، بعد اكتمال قوات جيش الدفاع مهمة تطويق مدينة خانيونس بالكامل، وسحق كتائب حركة حماس في المدينة".