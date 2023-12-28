الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مصدر لـCNN: من المتوقع أن يزور بلينكن إسرائيل والمنطقة الأسبوع المقبل

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
مصدر لـCNN: من المتوقع أن يزور بلينكن إسرائيل والمنطقة الأسبوع المقبل
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنCredit: RODRIGO OROPEZA/AFP via Getty Images

(CNN) --  قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

قد يهمك أيضاً

بلينكن يلفت لدول تطالب بوقف إطلاق النار بغزة ومواقفها من حماس

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.

وتأتي رحلة بلينكن المتوقعة بعد أن التقى مسؤولون كبار في الإدارة  الأمريكية برون ديرمرالذي يعد أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة التالية من الصراع بين إسرائيل و"حماس"، مساء الثلاثاء.

وغادر ديرمر، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي والسفير السابق لدى الولايات المتحدة، البيت الأبيض بعد أكثر من 4 ساعات من اجتماعه مع بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لـCNN، إن المناقشات تناولت "الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب يهدف إلى تعظيم التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية، وخطوات لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، و-تأمين إطلاق سراح باقي الرهائن، وكذلك التخطيط لمستقبل غزة ما بعد الصراع".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.