نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال المتحدث باسم "الحرس الثوري" الإيراني، رمضان شريف، الأربعاء، إن الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول كان أحد "الأعمال الانتقامية لاغتيال" القائد الإيراني قاسم سليماني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقُتل قائد "الحرس الثوري" سليماني في غارة أمريكية على العراق في يناير/كانون الثاني 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال شريف إن "عملية طوفان الأقصى ضد النظام الإسرائيلي كانت إحدى الأعمال الانتقامية لاغتيال الفريق سليماني"، محذرا من أن "هذه الأعمال الانتقامية ستستمر".

وفي أعقاب ادعاء شريف، أصدرت "حماس" بيانا دحضت فيه مزاعم إيران، وذكرت أن الدافع الأساسي وراء الهجوم هو "التهديد الإسرائيلي للمسجد الأقصى".

وقالت "حماس" إنها تنفي صحة ما صرح به المتحدث باسم "الحرس الثوري"، وأضافت أنها "تؤكد أن كافة أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على تواجد الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا ومقدساتنا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن شريف قوله إن إيران "سترد بشكل مناسب على اغتيال النظام الإسرائيلي لمستشار عسكري كبير في سوريا، وستنتقم من الهجوم الإرهابي في أوقات وأماكن مختلفة".

وكانت (إرنا) أفادت بأن عضوا بارزا في "الحرس الثوري"، السيد رضي موسوي، قُتل يوم الاثنين في غارة جوية "إسرائيلية" استهدفته في منطقة السيدة زينب في دمشق، وقالت إيران إن موسوي "كان أحد رفاق سليماني المقربين".