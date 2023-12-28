أبي أحمد يستقبل قائد قوات الدعم السريع بشأن الحرب في السودان

نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الخميس، قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية الحكومية "إينا".

وتعتبر جولة دقلو أو زيارة خارجية معلنة منذ اندلاع الحرب في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023. وشملت الزيارة إثيوبيا وأوغندا.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "استقبلت، اليوم، محمد حمدان دقلو والوفد المرافق، له للتباحث حول السلام والاستقرار في السودان".

ووصل محمد حمدان دقلو إلى أديس أبابا، الخميس، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين في مطار بولي الدولي.

وأجرى دقلو لدى وصوله مباحثات مع ميكونين، تناولت التطورات الأخيرة في السودان، وجهوده لإنهاء الحرب بسرعة واستعادة السلام والاستقرار في البلاد، حسبما ذكر حساب قوات الدعم السريع عبر منصة "إكس".

كما أعرب دقلو عن "امتنانه للحكومة والشعب الإثيوبي لتضامنهما مع الشعب السوداني واستضافتهم للنازحين بسبب الحرب. وأكد أن إثيوبيا تقف دائما إلى جانب شعب السودان بسبب العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين".

وبحسب ما أفادت قوات الدعم السريع، "تأتي زيارة الفريق أول محمد حمدان دقلو، في إطار جولة تشمل عددا من الدول الشقيقة والصديقة لشرح الأوضاع في السودان".

وجاءت زيارة دقلو إلى إثيوبيا، بعد زيارته، الأربعاء إلى أوغندا، حيث قال قائد قوات الدعم السريع عن تلك الرحلة عبر منصة "إكس": "سعدت بزيارة جمهورية أوغندا الشقيقة، ولقاء الرئيس يوويري موسيفيني، ناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني".