خارجية الهند: محكمة قطرية تخفف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثمانية هنود

نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال مصدر في وزارة الشؤون الخارجية الهندية (MEA) لشبكة CNN، الخميس، إن محكمة في قطر خففت أحكام الإعدام الصادرة بحق ثمانية مواطنين هنود محتجزين في الدوحة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تفاصيل التهم "سيتم الكشف عنها" بمجرد صدور الحكم.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان منفصل: "لقد علمنا اليوم بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القطرية في قضية شركة الظاهرة غلوبال، والذي تم فيه تخفيف الأحكام"، وأضافت أننا بانتظار صدور "الحكم التفصيلي".

وأوضحت الوزارة: "نحن على اتصال وثيق مع الفريق القانوني وكذلك عائلات الأفراد، لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية"، موضحة أن سفير الهند في قطر ومسؤولين آخرين كانوا حاضرين في محكمة الاستئناف إلى جانب أُسر الأفراد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إنها "ستواصل تقديم كل المساعدة القنصلية والقانونية"، وستواصل أيضا "مناقشة هذا الأمر مع السلطات القطرية".

ورفضت الوزارة الهندية الإدلاء بأي تعليق إضافي بسبب "الطبيعة السرية والحساسة لإجراءات هذه القضية".

وكان المواطنون الهنود جنودا سابقين في البحرية الهندية، بحسب رسالة مؤرخة من وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، في 23 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، والتي نشرها عضو البرلمان الهندي، مانيش تيواري، على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

واعتقلت السلطات القطرية الهنود الثمانية بتهم التجسس في أغسطس/آب 2022، وفقا لشبكة CNN-News18 المتعاونة مع شبكة CNN.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من الاتهامات.