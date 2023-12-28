دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بحق ثلاثة من الجناة بينهم مواطنين، بعد ثبوت اتهامهم بقتل 3 مواطنين سعوديين في قضايا منفصلة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيان: "أقدم متعب بن محمد بن وضحان الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل، فالح بن فارس بن فالح الدوسري، سعودي الجنسية، بطعنه بسكين على رقبته وظهره مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف سابق بينهما".

وأضافت الوزارة أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، متعب بن محمد بن وضحان الدوسري، سعودي الجنسية، الخميس 15 / 6 / 1445 هجرية، الموافق 28 / 12 / 2023 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وفي بيان آخر، قالت وزارة الداخلية السعودية، الخميس: "أقدم ناصر بن سعيد بن ناصر الشهراني، سعودي الجنسية، على قتل، محمد بن سعيد بن مفلح الشهراني، سعودي الجنسية، بطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته، بسبب مشاجرة بينهما".

وأضافت أنه "بعدما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم بحقه، الخميس 15 / 6 / 1445 هجرية، الموافق 28 / 12 / 2023 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا لوكالة "واس".

وفي بيان ثالث نشرته "واس"، قالت الداخلية السعودية "أقدم صمد سالي حسن سالي، هندي الجنسية، على قتل، علي بن طراد بن صايل العنزي، سعودي الجنسية، بغرض السرقة، بتقييده وخنقه بقطعة قماش مما أدى إلى وفاته".

وأوضحت أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم قصاصا بحق الجاني صمد سالي حسن سالي، هندي الجنسية، الخميس 15 / 06 / 1445هجرية، الموافق 28 / 12 / 2023، بالمنطقة الشرقية"، حسبما ذكرت الوكالة السعودية.