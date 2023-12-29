"بتهمة الحرابة".. إيران تعلن إعدام 4 أشخاص وتزعم علاقتهم بالموساد

نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية، الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص، قال إنهم "ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق" ضد أمن البلاد، وزعم أن لهم علاقات واتصالات بجهاز الموساد الإسرائيلي.

وقال رئيس قضاة محافظة أذربيجان الغربية، ناصر عتباتي، إنه "تم اعتقال 10 عملاء بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على صلة بإسرائيل شمال غربي البلاد"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف عتباتي: "كانت أنشطتهم الرئيسية التعرف على قوات الأمن العاملة في محافظة أذربيجان الغربية، وتم القاء القبض عليهم من خلال الملاحقة الاستخباراتية".

وأوضح المسؤول الإيراني أنهم "كانوا يحاولون التعرف على القوات التي تعاونت مع الأجهزة الأمنية في البلاد، مستهدفين انتزاع المعلومات منهم عبر خطفهم وتهديدهم وضربهم"، حسبما أوردت وكالة "إرنا".

وزعمت السلطة القضائية الإيرانية أن "أعضاء المجموعة تلقوا أموالاً من ضباط الموساد في عدة مناسبات، مقابل المهام التي أنجزوها، وكانوا يتواصلون مباشرة مع ضباط الموساد عبر الفيديو".

وذكرت "إرنا" أن "هذه القضية تضم 10 مدانين، وتم إعدام 4 متهمين رئيسيين منهم، الجمعة، وهم: وفاء هناري، آرام عمري، رحمان برهاز، ونسيم نمازي، بتهمة ارتكاب جريمة (الحرابة والإفساد في الأرض)".