الإمارات تسلم متهما من ألبانيا إلى بلجيكا ارتكب جريمة القتل العمد

نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلمت السلطات المختصة في دولة الإمارات، الجمعة، المتهم جيرجيلي فرانك ألباني الجنسية، إلى السلطات المختصة البلجيكية بناء على طلبها بتسليمه، بتهمة ارتكابه جريمة قتل العمد، حسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت وكالة "وام"، أن "تسليم المتهم جاء تنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وبلجيكا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بشأن محاكمته وبموافقة وزير العدل الإماراتي على تسليمه للسلطات البلجيكية بموجب القرار الصادر بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2023".

وبحسب الوكالة الإماراتية، فإن "مثل هذه الإجراءات تؤكد على عزم دولة الإمارات مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية".

وكانت الإمارات وقعت على اتفاقية تسليم المجرمين مع بلجيكا في ديسمبر/كانون الأول عام 2021، واستكملت الإمارات متطلبات التشريعات الوطنية لديها في أغسطس/آب 2022، فيما استكملت بلجيكا تشريعاتها الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بحسب ما أفادت وكالة "وام".