نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلن توماس وايت مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين في غزة، الخميس.

وكتب توماس وايت في منشور على منصة "إكس"، الجمعة: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة، على طول طريق حدده الجيش الإسرائيلي".

وبينما لم يُصب أحد بأذى، قال وايت في منشوره: "لا ينبغي أبدًا أن يكون عمال الإغاثة هدفا".

وقالت مديرة الاتصالات في وكالة الأونروا، جولييت توما، لشبكة CNN، الجمعة، إن القافلة كانت تتألف من 7 مركبات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مركبتان مدرعتان، تم تمييز إطارهما الخارجي بحروف "UN".

وبحسب توما، وقع الحادث بين مدينة غزة والنصيرات بعد تسليم المساعدات في حي الرمال بمدينة غزة.

وذكرت أن الحادث وقع جنوب وادي غزة، على بعد حوالي 5 كيلومترات (حوالي 3.10 ميل) من مدينة غزة، بعد مرور القافلة عبر نقطة تفتيش إسرائيلية.

كما أخبرت توما شبكة CNN أنه طُلب من القافلة تغيير مسارها.

وليس من الواضح حتى الآن لماذا طُلب من القافلة تغيير مسارها، وكم مر من الوقت بين الطلب المُبلغ عنه لتغيير مسار القافلة، وإطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه يفحص تلك التقارير.