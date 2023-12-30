نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- تجاوزت إدارة بايدن للمرة الثانية هذا الشهر الكونغرس للموافقة على نقل ما يقرب من 150 مليون دولار من المعدات العسكرية إلى إسرائيل وسط حرب التي تخوضها الأخيرة ضد حماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قرارًا طارئًا بالموافقة على الفور على نقل "وذخيرة من عيار 155 ملم، وملحقاتها بما في ذلك الصمامات والشحنات والبادئات التي تفعّل هذه الذخائر".

وقال المتحدث: "نظرًا لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس أنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة والتي تتطلب الموافقة الفورية على النقل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سارعت الإدارة إلى بيع آلاف الذخائر لإسرائيل، متجاوزة فترة العشرين يومًا المعتادة التي تُمنح للجان الكونغرس لمراجعة مثل هذا البيع، وأرسلت وزارة الخارجية إعلانا طارئا إلى لجان الإشراف بأنه سيتم تسليم أكثر من 13 ألف قذيفة دبابة إلى إسرائيل دون أي "مزيد من المعلومات أو التفاصيل أو الضمانات".

وقال المتحدث إن عملية البيع هذه إضافة إلى المبيعات السابقة "يرفع القيمة الإجمالية للبيع إلى 147.5 مليون دولار".

وقال المتحدث: "لا نزال واضحين مع حكومة إسرائيل بشأن ضرورة الالتزام [بالقانون الإنساني الدولي] واتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".