دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الداخلية المصرية، السبت، بيانًا للتعليق على ما أثير حول مقتل صحفي محلي، على خلفية مزاعم ترتبط بشراء والدة زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيلا في أحد المنتجعات السياحية المُطلة على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانها: "نفى جملةً وتفصيلاً صحة الإدعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها، وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها.. كما لم تتلق الأجهزة الأمنية أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء".

في الأيام الأخيرة، تناقلت حسابات مصرية على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو منسوب لشخص تم تعريفه بأنه صحفي اسمه محمد العلوي. زعمت الراوية المرتبطة بالفيديو المتداول أن العلوي تعرض للقتل، بسبب كشفه شراء والدة زوجة الرئيس الأوكراني فيلا في منتجع مصري على البحر الأحمر، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية في بيانها.