دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم حسن بن بكري بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، على قتل، بكري بن أبو فراج بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه عدة ضربات، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وختمت الوزارة السعودية قائلة إنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، حسن بن بكري بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، السبت 17/ 6/ 1445هجرية، الموافق 30/ 12/ 2023 ميلادية، بمنطقة جازان"، طبقا للبيان.