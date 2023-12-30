محكمة العدل الدولية: جنوب إفريقيا ترفع دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل

نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، في بيان، إن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل بشأن مزاعم ارتكابها إبادة جماعية بسبب حربها ضد حركة "حماس" في غزة.

وأضافت المحكمة أن جنوب إفريقيا تتهم، في طلبها، إسرائيل بأنها "تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، و أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وفي المقابل، رفضت إسرائيل، من خلال وزارة خارجيتها، ادعاءات جنوب إفريقيا وطلبها إلى المحكمة الدولية، قائلة إن جنوب إفريقيا "تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل"، وأن "مطالبتها تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني".

وجنوب إفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقا لمحكمة العدل الدولية، والتي تُعرف أيضًا باسم المحكمة العالمية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

ويتمثل دور محكمة العدل الدولية في التعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء، في حين تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد.