نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

صورة أرشيفية للدفاعات الجوية السورية ترد على صواريخ إسرائيلية استهدفت جنوب دمشق، في 20 يوليو/تموز، 2020.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مصدر عسكري سوري، السبت، عن هجوم جوي قال إن إسرائيل شنته، استهدف عدة نقاط جنوب مدينة حلب، مما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال المصدر: "حوالي الساعة 20: 17 من مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب مدينة حلب"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة.

وأضاف المصدر أن "العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية".

كانت السلطات السورية أعلنت، الخميس الماضي، "وقوع بعض الخسائر المادية جراء عدوان بالصواريخ استهدف نقاطًا في محيط مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية"، مُتهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

آنذاك، نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 11:5 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"، حسب قوله.