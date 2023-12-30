نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، أن الإمارات تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، بجانب إجراء اتصالات حثيثة لوقف التصعيد وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تواصل دولة الإمارات جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، في المجال الصحي والغذائي وتوفير المياه النظيفة ومواد الإيواء".

وأضافت الوزارة في بيانها: "كما تعمل الإمارات مع الشركاء الدوليين، على ضمان ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات، إلى جانب اتصالاتها الحثيثة لوقف التصعيد وتوفير الحماية الفورية للمدنيين".

وأرفقت الخارجية الإماراتية بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس""، تويتر سابقا، برسم توضيحي لحجم المساعدات الإماراتية المقدمة إلى أهالي قطاع غزة.

وشملت تلك المساعدات بحسب الوزارة، "141 طائرة إغاثية عبر الجسر الإماراتي الجوي لنقل المستلزمات الإنسانية، و121 شاحنة لنقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى سفينة مساعدات إماراتية تحمل 4016 طنا من الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة".