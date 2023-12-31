نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض باشرت بلاغًا عن وقوع حادث مروري في مدينة الرياض، نتج عنه مشاجرة بين أطرافه.

ونقل الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض قوله إن "الجهات الأمنية بمنطقة الرياض باشرت بلاغًا عن حادث مروري في مدينة الرياض، نتج عنه مشاجرة بين أطرافه".

وأضاف المتحدث أنه "تم تداول المشاجرة في محتوى مرئي، وجار استكمال الإجراءات الجنائية حياله، وإحالته لجهة الاختصاص".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو للمحتوى المرئي للمشاجرة وأرفقه بمنشوره على حسابه.