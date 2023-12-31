داخلية الكويت تضبط 100 برميل معبأة بالمواد الكحولية بحوزة 3 متهمين

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نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، أن أجهزة الأمن ضبط 100 برميل معبأة بمواد كحولية، بحوزة 3 متهمين يديرون مصنعاً للخمور المحلية.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أسفرت المتابعة الأمنية المستمرة لقطاع الأمن الجنائي، عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة الفروانية (مباحث خيطان)، من رصد 3 أشخاص يديرون مصنعاً للخمور المحلية".

وأضاف الوزارة الكويتية في منشورها أنه "وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم ضبطهم وتم العثور على 100 برميل يحتوي على مواد لتصنيع الخمور، و24 زجاجة خمر محلية جاهزة للبيع".

وختمت الوزارة قائلة إنه "جاري إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، وأكدت أن "رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لمروجي ومصنعي الخمور المحلية".

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية مقطع فيديو للبراميل المعبأة بالمواد الكحولية المضبوطة وأرفقته بمنشورها.