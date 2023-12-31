دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطنين، بعد ثبوت اتهامهما بقتل مواطنين آخرين اثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم مازن بن بشير بن حمود البلوي، سعودي الجنسية، على قتل عبدالكريم بن سعيد بن عتيق البلوي، سعودي الجنسية، بطعنه عدة طعنات وضربه بآلة حادة على أجزاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".

وأضافت الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحقه، الأحد"، طبقا للبيان.

كما أعلنت الوزارة في بيان آخر، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً، الأحد، بأحد الجناة في منطقة الرياض، طبقا لوكالة "واس".

وأوضحت الوزارة: "أقدم متعب بن ناصر بن بندر العتيبي، سعودي الجنسية، على قتل، عماد بن مرزوق بن مسحل المطيري، سعودي الجنسية، بطعنه بآلة حادة في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وأنه تم تنفيذ حكم القتل بحقه، الأحد"، بحسب وكالة "واس".