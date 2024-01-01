مصر.. تفاعل على تهنئة الأزهر بقدوم العام الجديد ودعوته لنصرة غزة

نساء بمظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني بعد صلاة الجمعة خارج الجامع الأزهر في القاهرة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل نشطاء على تهنئة الأزهر الشريف بقدوم العام الميلادي الجديد 2024، وتوديعه العام الماضي، ودعوته لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن يحفظ مصر وشعبها.

وقال الأزهر في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "عام مضى، عانى فيه الشعب الفلسطيني من عدوان إرهابي غاشم: سلب الأرض، وأزهق الأرواح، وقتل الأطفال والأبرياء"، حسب المنشور.

وأضاف الأزهر في منشوره: "فاللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة الإرهابيين وانصر أهل غزة".

وأردف الأزهر قائلا: "وعام جديد مقبل، نسألك اللهمَ أن تجعله عام خير ونصر وبركة وسلام.. نسألك فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم".

وختم الأزهر قائلا: "اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، واحفظ اللهم شعبها بحفظك ورعايتك".

وتفاعل مغردون مع تهنئة الأزهر بقدوم العام الجديد وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: