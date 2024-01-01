دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حسن شحاتة وزير العمل المصري، الاثنين، تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى 3500 جنيه شهرياً حوالي (113دولار أمريكي)، بزيادة 500 جنيه (16.13دولار)، بداية من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي بيان للوزارة نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الاثنين، جدد الوزير دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت من أول أيام عام 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح شحاتة في بيانه، أن توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في مصر، الاثنين، بدء تطبيق، زيادة على أسعار تذاكر المترو، في أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، وكذلك مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي أعلنت عنه وزارة النقل، الأحد، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري.

وبحسب الزيادة الجديدة، ارتفعت قيمة سعر تذكرة المترو لـ9 محطات والتي كانت مقدرة بـ5 جنيهات لتصبح 6 جنيهات، كما زادت التذكرة لـ16 محطة من سعر 7 جنيهات إلى 8 جنيهات (0.26 دولار)، وارتفعت التذكرة فئة 10 جنيهات لتصبح بـ12 جنيها (0.39 دولار)، والمخصصة لـ23 محطة.

كما أضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها (0.48 دولار أمريكي) لأكثر من 23 محطة، بحسب ما أوردت "بوابة الأهرام".