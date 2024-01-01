دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي، سعودي الجنسية، على قتل زوجته حميدة بنت حمدان بن دميليك العمري، سعودية الجنسية، بخنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها، بسبب خلاف بينهما"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي، سعودي الجنسية، الأحد 1445/06/18 هجرية، الموافق 2023/12/31 ميلادية، بمنطقة تبوك"، كما أفادت "واس".