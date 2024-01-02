دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الأمن العام السعودي، مساء الاثنين، مقطع فيديو لمقيم من الجنسية الفلسطينية بعد إيقافه في منطقة الرياض، لقيامه بسرقة مبلغ من المال، وقال إنه تمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأكد الأمن العام السعودي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مقيم فلسطيني لسرقته مبلغًا ماليًا يقدّر بنحو (2.4) مليون ريال سعودي، حوالي (640 ألف دولار أمريكي)".

وأضاف الأمن العام السعودي أن "المقيم قدم بلاغا كاذبا بتعرضه للسرقة من مجهولين".

وأوضح منشور الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة ومقطع فيديو للمتهم بعد اعتقاله وأرفقهما بمنشوره عبر حسابه على منصة "إكس".