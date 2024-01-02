ضاحي خلفان يعلق على هدم آلاف المنازل لتحرير الرهائن في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان على اعتزام محكمة العدل الدولية بحث عملية خطف الرهائن من قبل حركة حماس في غزة، مؤكدا أن السلام هو السبيل الأحق للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال خلفان في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الاثنين، إن "محكمة العدل الدولية ستنظر في عملية خطف الرهائن، والسؤال هل تحرير الرهائن يكون بهدم عشرات الآلف من المنازل على رؤوس المدنيين ؟؟؟"، حسب قوله.

وأضاف ضاحي خلفان في منشور آخر عبر حسابه أن "إسرائيل تعيش في وسط عربي...إما أن تعيش مع العرب بسلام وإما أن تعيش معهم بحروب مدى الحياة، فأي السبيلين أحق لبني البشر من الجنسين...لا شك السلام".

وأردف نائب رئيس شرطة دبي في منشور ثالث متحدثا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "لكن قائدا مثل نتنياهو مستحيل يعير السلام أي اهتمام...قلت عنه عند فوزه برئاسة الحكومة، إن رجلا مثله لا يصلح لقيادة إسرائيل في العصر الحديث...هذا من مخلفات الحروب"، حسب تعبيره.