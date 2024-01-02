نشر الثلاثاء ، 02 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قٌتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري جراء انفجار استهدف مكتبًا للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام تابعة لحماس.

في وقت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الانفجار ناجم عن هجوم نفذته طائرة "مسيّرة إسرائيلية معادية" على مكتب لحركة حماس.

وقالت قناة الأقصى، التابعة لحماس، في قناتها عبر تلغرام: "استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت".

وأدى الهجوم إلى سماع دوي انفجار هائل في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

في وقت سابق ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الانفجار "أدى إلى سقوط 3 شهداء وعدد من الإصابات".