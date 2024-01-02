وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 22 ألفًا

"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

(CNN)-- أدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 22,185 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية في الجزء الأوسط من القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل ما لا يقل عن 207 أشخاص وأصيب 338 آخرين. ولا تفرق أرقام الوزارة بين المقاتلين والمدنيين.

ولا تستطيع شبكة CNN التأكد بشكل مستقل من الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة وصعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة وسط الحرب المستمرة.

حثّ المسؤولون الأمريكيون إسرائيل على بدء مرحلة أكثر استهدافًا من القتال ضد حماس، مع تصاعد عدد القتلى المدنيين في غزة. وتشير تقييمات الاستخبارات الأمريكية إلى أن ما يقرب من نصف ذخائر جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة كانت غير موجهة.

وأفادت CNN في وقت سابق أنه في الشهر الأول من حربها في غزة، أسقطت إسرائيل مئات القنابل الضخمة، والعديد منها قادر على قتل أو جرح الناس على بعد أكثر من 1000 قدم.

وقالت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إن القصف الإسرائيلي "العشوائي" يجعل من "المستحيل الحفاظ على حياة الإنسان" في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.