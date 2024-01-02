دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، عن تصنيع قطعة بحرية إيرانية غير مأهولة وذاتية القيادة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال تنكسيري في تصريحات خلال اجتماع للحرس الثوري، مساء الاثنين، إن تلك القطع "تستطيع السيطرة على 50 قطعة غير مأهولة أخرى والتحكم بها، فضلا عن قدرتها على إطلاق الصواريخ"، حسبما أوردت "إرنا".

وزعم قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، أن "الأمريكيين ليس بإمكانهم اليوم أن يدخلوا الممرات المائية (التابعة لإيران) أو يخرجوا منها دون إذننا"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه "لا يوجد مبرر لوجود القوات الأمريكية في الخليج"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية أفادت، الاثنين، أن "المدمرة (البرز) اجتازت مضيق باب المندب وصولا إلى البحر الأحمر، في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني".