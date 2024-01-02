دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت البحرية الأمريكية، الاثنين، أن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد التي تم إرسالها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لـ"المساهمة في الردع الإقليمي"، وذلك في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ستعود إلى قاعدتها الأصلية في الولايات المتحدة.

وقال الأسطول السادس الأمريكي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الأوامر صدرت لحاملة الطائرات بـ"التوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمساهمة في الردع الإقليمي ووضعنا الدفاعي"، وذلك مباشرة بعد هجوم "حماس".

وأضاف: "ستتم إعادة انتشار حاملة الطائرات إلى مينائها الرئيسي كما هو مقرر للتحضير لعمليات النشر المستقبلية".

وتابع: " تقوم وزارة الدفاع باستمرار بتقييم الوضع على مستوى العالم وستحتفظ بقدرات واسعة في كل من البحر الأبيض المتوسط وعبر الشرق الأوسط".

وذكر الأسطول السادس في بيان: "نحن نتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستواصل وزارة الدفاع العمل على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة".