أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قٌتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 50 في مدينة كرمان الإيرانية، بعد أن وقع انفجاران في مناطق قريبة من مقبرة دفن فيها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضافت الوكالة أن الانفجار الأول وقع على بعد 700 متر من قبر سليماني، والثاني على بعد كيلومتر واحد خارج المسار الذي كان يسير فيه زوار الموقع.

كان الناس يزورون موقع دفن سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب مطار بغداد الدولي قبل أربع سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نائب محافظ كرمان للشؤون السياسية والأمنية قوله إنه من غير الواضح ما إذا كان "الحادث ناجم عن انفجار غاز أو هجوم إرهابي".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية حشودًا كبيرة تركض في المنطقة بعد الانفجار.