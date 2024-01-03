الكويت.. فيديو حوض شاحنة مرفوع ويصطدم بلوحة يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها شاحنة حوضها مرفوع تسير على طريق في الكويت قبل الاصطدام بلوحة إرشادية على الطريق الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية الكويتية نشر مقطع الفيديو وصور الشاحنة والأضرار التي لحقت باللوحة الإرشادية وذلك في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية الكويتي في بيان صادر عن الإعلام الأمني: "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل لمقطع فيديو يتضمن قيام قائد شاحنة بمخالفة شروط الأمن والمتانة واصطدامه باللوحة الإرشادية معرضا حياة الأخرين للخطر.. حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة".

وتابعت الداخلية الكويتية في بيانها: "واحالة قائد الشاحنة لجهة الاختصاص وجاري تسجيل قضية اتلاف الممتلكات العامة بحقه".