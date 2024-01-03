جدل وجود خلاف بين السعودية والإمارات.. تركي الفيصل وأنور قرقاش يردان

ماذا يعني انضمام السعودية والإمارات إلى "بريكس" وكيف سيكون أثر ذلك اقتصاديًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل والمستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش على ما يثار من تقارير ويتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات بين الرياض وأبوظبي.

جاء ذلك في جلسة خلال المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، الأربعاء، حيث وجه الإعلامي، عماد الدين أديب سؤالا قال فيه: "على السوشال ميديا نشوف السعودية والامارات بينهم خلافات لكن في المحافل العامة يكون ابتسامات، هل في خلافات؟"

الأمير تركي الفيصل رد: "انا أجاوبك" والتف الى أنور قرقاش وسأله: أخ أنور هل بينا خلاف؟ ما دفع الحضور للتصفيق، ليرد المستشار الإماراتي قائلا: "كل الي يصير في السعودية ايجابي للإمارات والي يصير في الامارات ايجابي للسعودية.. والي حاصل في المنطقة تعزيز لموقع العرب".

وقال تركي الفيصل ان "عدد الرحلات الجوية (بين السعودية والإمارات) واكتظاظ هذه الطائرات يعكس الواقع، والمواطن الاماراتي يعتبر سعودي والمواطن السعودي يعتبر اماراتي".

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان سبق وعلق في مارس/ اذار الماضي على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حينها تحدثت فيه عن تزايد الخلافات مع الشريك الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة قائلا إنها "مبالغة في الدراما" و "تستند إلى مصادر لم تسمها" دون أن تفهم "مدى عمق العلاقة" بين دولتين خليجيتين، مضيفا: "لدينا شراكة قوية للغاية مع الإمارات العربية المتحدة"، نافياً التقارير التي تتحدث عن خلافات بسبب المنافسة الاقتصادية التي قال إنها تكمل بعضها بعضًا.