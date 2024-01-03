نشر الأربعاء ، 03 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أداء الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن القسم سفيرة للمملكة العربية السعودية في إسبانيا.

وأدت الأميرة هيفاء القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عما نعلمه عنها وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: