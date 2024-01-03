دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أداء الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن القسم سفيرة للمملكة العربية السعودية في إسبانيا.
وأدت الأميرة هيفاء القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عما نعلمه عنها وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:
- العام 2020، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان موافقته على تعيين الأميرة هيفاء مندوبة للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو ما يُعرف بـ"يونسكو".
- حاصلة على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن.
- بدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود.
- مسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
- رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)بوزارة الاقتصاد والتخطيط ووكيلاً مساعداً مكلفاً لشؤون مجموعة العشرين.
- الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.