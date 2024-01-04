السعودية.. مواطنان يطلقان النار في الهواء خلال مناسبة عامة والأمن العام يتحرك

الشرق الأوسط
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الأمن السعودي: القبض على مواطنين أطلقنا النار في الهواء خلال مناسبة اجتماعية
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، القبص على شخصين قاما بإطلاق النار من سلاحين ناريين بالهواء في مناسبة اجتماعية، وأكد إحالتهما إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة مدينة نجران قبضت على مواطنين لإطلاقهما النار من سلاحين ناريين بالهواء في مناسبة اجتماعية، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "ضُبط بحوزتهما سلاحان آخران، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهما".

وأكد الأمن العام السعودي في منشوره أنه "تمت إحالتهما إلى النيابة العامة".

كما نشر الأمن العام السعودي على منصة "إكس" وعلى حسابه عبر سناب شات، مقطع فيديو للشخصين المعتقلين والأسلحة المضبوطة بحوزتهما.

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