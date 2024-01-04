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تشييع جثمان صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس ودفنه بمخيم شاتيلا جنوب بيروت

الشرق الأوسط
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جنازة صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس ودفنه بمخيم شاتيلا الفلسطيني جنوب بيروت
Credit: MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

(CNN)-- أُقيمت جنازة نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، ودُفن جثمانه في مقبرة مخيم شاتيلا الفلسطيني جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على جثمان العاروري أولا في مسجد الإمام علي، بالطريق الجديدة في بيروت.

وقُتل العاروري، الثلاثاء، إثر غارة في بيروت، حملت حماس والسلطات اللبنانية إسرائيل مسؤوليتها، بينما لم تقر إسرائيل بها صراحة.

ويمثل مقتل العاروري أول اغتيال لقائد من حماس خارج الأراضي الفلسطينية، ويهدد بجر لبنان وأجزاء أخرى من المنطقة بشكل أعمق إلى الحرب، التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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